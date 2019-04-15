Обматеривший Саакашвили Аваков пожаловался на агрессию в обществе

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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что агрессивность общественно-политического противостояния в стране достигла совершенно недопустимого уровня, и призвал участников избирательной кампании не разжигать ненависть к оппонентам. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, из-за увлечения президентской гонкой ее участники забыли, для чего был создан механизм избирательного соперничества.

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«В сторону уходят мудрость, порядочность и доброта – на повестку дня выходит ненависть!» – сказал Аваков.

Он добавил, что в борьбе за голоса соперники на выборах «рвут своими призывами страну на части, <...> отравляя гневом огромные группы украинского общества».

В 2015 году Саакашвили рассказал, что Аваков пытался запустить в него стаканом и полез в драку.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.