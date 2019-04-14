Володин узрел капитуляцию Порошенко в исполнении им «Ти ж мене підманула»

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Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин полагает, что исполнение песни «Ти ж мене підманула» действующим президентом Украины Петром Порошенко является свидетельством его капитуляции, передает РИА «Новости».

Ранее 14 апреля Порошенко со сцены на стадионе «Олимпийский» в Киеве исполнил песню «Ти ж мене підманула», которую посвятил своему сопернику во втором туре президентских выборов Владимиру Зеленскому. По мнению Володина, на самом деле Порошенко адресовал песню не Зеленскому, а Украине и ее народу.

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«По Фрейду сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о своей капитуляции, спев отрывок из песни «Ти ж мене підманула» <...> Подсознательно он высказал обиду народу и стране, отказавшимся поддерживать его кандидатуру на выборах», — считает Володин.

Спикер Госдумы добавил, что «поток сознания» Порошенко указывает на «его судорожные попытки ухватиться за власть и сохранить ее любыми способами».

Второй тур выборов президента Украины состоится в следующее воскресенье, 21 апреля.