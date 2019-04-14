Лукашенко: страна живет в прекрасном, но очень опасном месте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что его народ живет «в прекрасном, но очень опасном месте — географическом центре Европы». Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отмечается, об этом белорусский лидер заявил во время посещения Парка высоких технологий.

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По его словам, стране необходимо развиваться в определенном направлении для сохранения независимости.

Он подчеркнул, что Белоруссия не избалована нефтью и газом, однако у страны есть другой важный ресурс — хорошие программисты.

«Везде сегодня нужны ваши мозги и разработки (программистов. — «Газета.RU»). Они нам помогают в реальном секторе экономики. Без этого...прожить будет очень сложно», — заключил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко предрек начало эры роботов.