Порошенко назвал Зеленского «котом в мешке»

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Кандидат в президенты Украины и действующий глава страны Петр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве и назвал своего оппонента Владимира Зеленского «котом в мешке», передает «112 Украина».

«Украина не хочет кота в мешке. Спасибо, что вы здесь», — обратился Порошенко к присутствующим.

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Толпа заскандировала «Вова, выходи!».

После этого он отправился в пресс-центр для общения с журналистами.

Ранее команда кандидата в президенты Украины и действующего главы страны Петра Порошенко пригласила стать модератором мероприятия журналиста Андрея Куликова.