Порошенко назвал Зеленского «котом в мешке»
Кандидат в президенты Украины и действующий глава страны Петр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве и назвал своего оппонента Владимира Зеленского «котом в мешке», передает «112 Украина».
«Украина не хочет кота в мешке. Спасибо, что вы здесь», — обратился Порошенко к присутствующим.
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Толпа заскандировала «Вова, выходи!».
После этого он отправился в пресс-центр для общения с журналистами.
Ранее команда кандидата в президенты Украины и действующего главы страны Петра Порошенко пригласила стать модератором мероприятия журналиста Андрея Куликова.