Стало известно, кто будет модерировать дебаты на стадионе 14 апреля

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Команда кандидата в президенты Украины и действующего главы страны Петра Порошенко пригласила стать модератором мероприятия журналиста Андрея Куликова. Об этом говорится на сайте «Громадського радіо».

«Председателя правления ОО «Громадське радіо», ведущего Андрея Куликова пригласили стать модератором дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые должны состояться на НСК «Олимпийский» 14 апреля в 14:00 », — сообщили на радиостанции.

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Сам Куликов согласился модерировать дебаты.

До этого кандидаты не смогли договориться по дате и времени дебатов. Порошенко в очередной раз заявил, что ждет Зеленского на дебаты на стадионе «Олимпийский» 14 апреля. Сам Зеленский намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля.

Ранее сообщалось, что в центре Киева усилена охрана в районе национального спорткомплекса «Олимпийский», куда может приехать президент Украины Петр Порошенко на дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.