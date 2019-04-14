В центре Киева собираются сторонники Порошенко

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Возле стадиона «Олимпийский» в Киеве собираются сторонники кандидата в президенты Украины и действующего главы государства Петра Порошенко, передает «Украинская правда».

На 13:00 на площади перед входом на стадион анонсировали проведение акции в поддержку действующего президента.

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Перед стадионом установлена большая сцена с двумя экранами, на которых будут транслировать дебаты, если они состоятся.

Отмечается, что на стадион пускают всех желающих.

До этого кандидаты не смогли договориться по дате и времени дебатов. Порошенко в очередной раз заявил, что ждет Зеленского на дебаты на стадионе «Олимпийский» 14 апреля. Сам Зеленский намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля.

Ранее сообщалось, что в центре Киева усилена охрана в районе национального спорткомплекса «Олимпийский», куда может приехать президент Украины Петр Порошенко на дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.