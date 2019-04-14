В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегации

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

Пор данным Гемпеля, Украина выслала ноты протеста тех, кто приглашен на форум.

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«Украинские власти по линии своего МИД запугивают представителей делегации из ФРГ, которая собирается посетить Крым на предстоящей неделе, чтобы в том числе принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме», — сказал Гемпель.

Он отметил, что число участников делегации еще уточняется.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с визитом делегации Госдумы в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.