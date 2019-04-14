Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/631/12285631/RIAN_5837981.HR-pic905-895x505-12420.jpg">

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что не приехал на стадион «Олимпийский» в Киеве для сдачи анализов вместе с главой государства Петром Порошенко из-за того, что против него готовилась провокация. Об этом он сказал в интервью «Новости Украины».

По его словам, он получил «секретную информацию» о том, что то-то готовил против него провокацию, поэтому он не приехал сдавать анализы одновременно с Порошенко.

Реклама

«Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК «Олимпийский» кто-то готовил против меня провокацию», — заявил Зеленский.

Он добавил, что в настоящее время не готов раскрыть подробности, и выразил надежду на то, что когда об этой истории станет известно, общество его поймет.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался сдавать анализы экспертам VADA.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.