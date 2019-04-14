Саудовская Аравия поддержала Временное правительство Судана
Саудовская Аравия выразила поддержку переходному Временному правительству Судана, передает ТАСС.
Об этом говорится в заявлении властей королевства.
Эр-Рияд поддержал планы, объявленные временным Военным советом Судана. Отмечается, что саудовский монарх заявил о намерении оказать гуманитарную помощь, в том числе предоставить топливо, медикаменты и продукты питания.
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Ранее сообщалось, что военные в Судане выступили за выборы с международными наблюдателями.
1 апреля в стране было объявлено о военном перевороте. Военные свергли президента Судана Омара аль-Башира и распустили правительство.