Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель. Об он рассказал в эфире телеканала «Наш».
По словам Добкина, в 2000-х они с Порошенко состояли в в бюджетном комитете Верховной Рады. Из-за того, что Порошенко якобы постоянно ходил в стоптанной обуви, ему дали прозвище Туфель.
Реклама
«Мы не могли понять, как настолько богатый человек — он же входил во всякие рейтинги богатых людей — ходит в стоптанной грязной обуви», — добавил Добкин.
Депутат также удивился тому факту, что Порошенко, несмотря на такое прозвище, смог стать президентом.
Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко.