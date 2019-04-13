Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель

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Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель. Об он рассказал в эфире телеканала «Наш».

По словам Добкина, в 2000-х они с Порошенко состояли в в бюджетном комитете Верховной Рады. Из-за того, что Порошенко якобы постоянно ходил в стоптанной обуви, ему дали прозвище Туфель.

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«Мы не могли понять, как настолько богатый человек — он же входил во всякие рейтинги богатых людей — ходит в стоптанной грязной обуви», — добавил Добкин.

Депутат также удивился тому факту, что Порошенко, несмотря на такое прозвище, смог стать президентом.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко.