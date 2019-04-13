Стала известна дата приезда спецпредставителя США по Афганистану в Москву

Спецпредставитель США по афганскому примирению Залмай Халилзад собирается посетить Россию 25 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова.

По его словам, Халилзад планирует принять участие в трехсторонних консультациях между Россией, Китаем и США.

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Он уточнил, что других встреч у спецпредставителя США в МИДе страны не запланировано.

Ранее сообщалось, что два взрыва произошли в Афганистане.