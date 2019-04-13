Клинцевич ответил Помпео на слова о вмешательстве в венесуэльские дела

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на слова американского госсекретаря Майка Помпео, заявившего о том, что Россия якобы «вмешалась» в дела Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Клинцевича, российская сторона действует в рамках норм международного права.

Реклама

«Заявления госсекретаря США Майка Помпео о вмешательстве России в дела Венесуэлы, что называется, от лукавого. Говоря по-русски, он пытается навести «тень на плетень», — отметил Клинцевич.

Он подчеркнул, что Россия сотрудничает с законной властью Венесуэлы и президентом страны Николасом Мадуро.

По мнению политика, американская сторона должна оставить Венесуэлу в покое и дать ей самой разобраться во внутренних делах.

Ранее Помпео заявил, что Россия «незаконно вмешалась» в дела Венесуэлы.

В январе в Венесуэле обострился политический кризис, ситуация накалилась из-за возникшего двоевластия. Около 50 стран признали оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Москва выразила поддержку Мадуро.