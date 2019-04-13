Экс–глава ФБР назвал действия Трампа опаснее «вмешательства» России
Бывший глава ФБР Джеймс Коми заявил, что частые нападки президента США Дональда Трампа на государственные структуры страны куда опасней для США, чем «вмешательство» России в ход американских выборов. Об этом сообщает The Washington Examiner.
Как отмечается, Коми заявил об этом на мероприятии Фонда Хьюлетта под Сан-Франциско.
По его словам, Россия усиленно пытается подорвать американские институты, однако глава Белого дома «почти каждый день лжет об этих институтах».
В связи с этим Коми призвал американцев осознать всю опасность «ежедневной лжи» Трампа.
«Он лжет так часто, что мы становимся невосприимчивыми. И эта невосприимчивость опасна», — подчеркнул Коми.
Трамп снял с должности Коми в мае 2017 года. Американский лидер объяснил свое решение недовольством работой Коми. После этого ФБР начало проверять, сотрудничает ли Трамп с Москвой.
Ранее сообщалось, что Коми проходил свидетелем по «российскому делу».