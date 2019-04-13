Экс–глава ФБР назвал действия Трампа опаснее «вмешательства» России

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Бывший глава ФБР Джеймс Коми заявил, что частые нападки президента США Дональда Трампа на государственные структуры страны куда опасней для США, чем «вмешательство» России в ход американских выборов. Об этом сообщает The Washington Examiner.

Как отмечается, Коми заявил об этом на мероприятии Фонда Хьюлетта под Сан-Франциско.

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По его словам, Россия усиленно пытается подорвать американские институты, однако глава Белого дома «почти каждый день лжет об этих институтах».

В связи с этим Коми призвал американцев осознать всю опасность «ежедневной лжи» Трампа.

«Он лжет так часто, что мы становимся невосприимчивыми. И эта невосприимчивость опасна», — подчеркнул Коми.

Трамп снял с должности Коми в мае 2017 года. Американский лидер объяснил свое решение недовольством работой Коми. После этого ФБР начало проверять, сотрудничает ли Трамп с Москвой.

Ранее сообщалось, что Коми проходил свидетелем по «российскому делу».