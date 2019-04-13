ЕС исключил из списка санкций входивших в окружение Януковича украинцев

Евросоюз убрал из санкционного списка девять украинцев, которые входили в окружение экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на документы Европейской службы внешних связей.

Отмечается, что в ЕС решили отменить санкции из-за нехватки доказательств в отношении некоторых людей.

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Однако в настоящее время в санкционном списке все еще находятся 170 человек и 44 организации, которых обвиняют в разжигании конфликта в стране и нарушении территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что Украина расширила торговые санкции против России.