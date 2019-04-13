Команды Зеленского и Порошенко согласовали дебаты на стадионе

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Замгендиректор спортивного комплекса «Олимпийский» Виктор Анисимов заявил, что представители избирательных штабов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко согласовали с руководством киевского стадиона форматы запланированных дебатов. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, между командами «состоялся плодотворный диалог».

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«Мы выработали на сегодняшний день формат мероприятий, которые будут проходить и будут проводиться каждым из кандидатов. Форматы немного отличаются друг от друга»,— сказал Анисимов.

Однако он отказался сообщать подробности, подчеркнув, что это коммерческая тайна.

«...с другой стороны, это связано с определенными мерами безопасности, так как мероприятия будут проходить при участии главы государства и кандидата на пост президента Украины», — добавил Анисимов.

Ранее сообщалось, что Порошенко настаивает на дебатах с Зеленским 14 апреля.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.