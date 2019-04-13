Помпео заявил, что Россия «незаконно вмешалась» в дела Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы «вмешалась» в дела Венесуэлы. Стенограмма выступления главы Госдепа опубликована на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства.
По его словам, Россия «пошла против руководства Венесуэлы».
«Они [Россия] вмешались без права на это. У них нет согласия от венесуэльского народа быть там», — подчеркнул Помпео.
Он добавил, что глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо является «должным образом избранным лидером» республики, в то время как действующий президент страны Николас Мадуро является «бывшим лидером Венесуэлы».
Ранее Помпео узрел лицемерие в призывах России по Венесуэле.
В январе в Венесуэле обострился политический кризис, ситуация накалилась из-за возникшего двоевластия. Около 50 стран признали оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Москва выразила поддержку Мадуро.