Помпео заявил, что Россия «незаконно вмешалась» в дела Венесуэлы

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы «вмешалась» в дела Венесуэлы. Стенограмма выступления главы Госдепа опубликована на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Россия «пошла против руководства Венесуэлы».

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«Они [Россия] вмешались без права на это. У них нет согласия от венесуэльского народа быть там», — подчеркнул Помпео.

Он добавил, что глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо является «должным образом избранным лидером» республики, в то время как действующий президент страны Николас Мадуро является «бывшим лидером Венесуэлы».

Ранее Помпео узрел лицемерие в призывах России по Венесуэле.

В январе в Венесуэле обострился политический кризис, ситуация накалилась из-за возникшего двоевластия. Около 50 стран признали оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Москва выразила поддержку Мадуро.