Военные в Судане выступили за выборы с международными наблюдателями

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Силы быстрой поддержки Судана предложили провести честные выборы с международными наблюдателями и в соответствии с законом о выборах, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление военного ведомства.

Также предлагается создать переходный совет, в состав которого войдут как военные, так и гражданские лица, и разработать программу переходного периода, который не должен превысить полугода. За это время предполагается пересмотреть конституцию страны с участием «всех сил Судана».

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«Провести свободные и честные выборы с местными и международными наблюдателями и в соответствии с законом о выборах, о котором договорятся заинтересованные стороны», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что военные взяли власть в Судане под контроль на два года.

В Судане в течение четырех месяцев продолжались антиправительственные выступления. 11 апреля было объявлено о военном перевороте. Военные свергли президента Судана Омара аль-Башира и распустили правительство. Судьба президента остается неизвестной, по некоторым данным, он помещен под домашний арест, также были арестованы около 100 человек из его окружения.

Омар аль-Башир находился у власти в Судане 30 лет.