Глава Военного совета Судана ушел в отставку
Глава переходного Военного совета Судана Авад ибн Ауф спустя сутки после начала работы заявил о своей отставке. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, новым руководителем совета стал глава генштаба сухопутных войск Судана Абдельфаттах аль-Бурхан.
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Как отмечается, замглава совета Камаль Абд аль-Мааруфа также ушел в отставку.
При этом Авад ибн Ауф объяснил свой уход «неуверенностью».
Ранее сообщалось, что военные отказались выдавать международному суду экс-президента Судана Омара аль-Башир.