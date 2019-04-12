Глава Военного совета Судана ушел в отставку

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Глава переходного Военного совета Судана Авад ибн Ауф спустя сутки после начала работы заявил о своей отставке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, новым руководителем совета стал глава генштаба сухопутных войск Судана Абдельфаттах аль-Бурхан.

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Как отмечается, замглава совета Камаль Абд аль-Мааруфа также ушел в отставку.

При этом Авад ибн Ауф объяснил свой уход «неуверенностью».

Ранее сообщалось, что военные отказались выдавать международному суду экс-президента Судана Омара аль-Башир.