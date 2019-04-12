«Нет к нему уважения»: Зеленский о перепалке с Порошенко

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии уважения к украинскому лидеру Петру Порошенко. Об этом сообщает «Страна.UA».

«У меня есть уважение к институту президентства, но не к нему», — сказал Зеленский.

По его словам, Порошенко множество раз называл его «марионеткой и наркоманом».

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Он также добавил, что в ходе перепалки с Порошенко в эфире телеканала «1+1» ответил ему, как «посчитал нужным».

Ранее сообщалось, что Порошенко обратился с призывом к Зеленскому.