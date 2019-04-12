Шансы Порошенко на победу стремятся к нулю из-за перепалки с Зеленским

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Шансы украинского лидера Петра Порошенко на победу на выборах главы государства стремятся к нулю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на букмекеров.

По данным агентства, это связано со спором между Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским в эфире телеканала «1+1».

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Как отмечается, в настоящее время коэффициент на победу Порошенко составляет 4.75, но шансы невелики.

При этом коэффициент на победу Зеленского равен 1.15.

Ранее сообщалось, что украинцы раскритиковали перепалку Порошенко с Зеленским.