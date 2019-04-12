СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины

Опубликованы имена, под которыми семья президента Украины Петра Порошенко тайно выезжает за пределы страны. Об этом пишет «Страна.ua»

По данным издания, поддельные документы для главы государства изготавливает Служба безопасности Украины (СБУ).

В числе имен значатся Вера Лазарева (Vera Lazarieva), Иван Дехтерев (Ivan Dekhteriev), Евгения Сафонова (Evheniia Safonova), Александр Сыщиков (Oleksandr Syshchykov), Катерина Боева (Kateryna Boieva), Виталий Кокорин (Vitalii Kokorin), Елена Сенченко (Olena Senchenko) и Ольга Герасименко (Olha Herasymenko). Количество имен соответствует числу членов семьи Порошенко, включая няню.

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Отмечается, что Порошенко за последних два года тайно трижды посещал Мальдивы, был в Испании, Норвегии и Франции.

В 2018 году украинский президент Петр Порошенко рассказал подробности об отпуске, проведенном на Мальдивских островах, на который обратили внимание СМИ страны.