Евросоюз выделит Белоруссии €2 млн на развитие свободных СМИ

Евросоюз (ЕС) намерен выделить €2 млн Белоруссии, чтобы способствовать развитию в стране свободы слова и повысить компетенции белорусских журналистов. Об этом сообщает RT со ссылкой на тендер, опубликованный Еврокомиссией.

В документе говорится, что целью выделения данного тендера является «содействие диверсификации и повышению качества сбора и распространения новостной информации». Его составители считают, что это позволит продвинуть «плюрализм и демократию» в Белоруссии.

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Тендер планируется потратить на предоставление СМИ больших возможностей по качественному новостному освещению, на поддержку «финансовой самодостаточности негосударственных СМИ», а также на помощь организациям, которые отстаивают «свободу и многообразие информации».

Ранее МИД Белоруссии раскрыл планы по расширению сотрудничества с США.