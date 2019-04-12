Советник Обамы ответил на обвинения в «работе на Украину»

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Бывший советник экс-президента США Барака Обамы Грег Крейг заявил о своей невиновности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он не занимался лоббированием американских чиновников от лица Украины.

Он также добавил, что отвергает обвинения в даче ложных показаний.

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Крейг подчеркнул, что преследование против него «беспрецедентно и неоправданно».

Ранее сообщалось, что Крейг был обвинен в даче ложных показаний по разбирательству, связанному с «российским делом».