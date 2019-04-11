Русскоязычный политик избран новым мэром Таллина

Новым мэром эстонской столицы стал русскоязычный политик, член Центристской партии и председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как отмечается, 45 депутатов горсобрания проголосовали за Кылварта, 25 — не поддержали его кандидатуру.

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Уточняется, что Кылварт является корейцем по национальности. Он родился в Казахстане в 1977 году и с трех лет живет в Эстонии. Политик неоднократно выступал в поддержку русскоязычного образования в стране, считая, что школы и гимназии должны иметь право выбирать язык обучения.

Ранее сообщалось, что мэр Таллина Таави Аас принял решение уйти в отставку.