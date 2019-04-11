Помощник депутата Ковалева найден мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы и экс-директора ФСБ Николая Ковалева Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Госдуме.

Как отмечается, Шамарин скончался спустя неделю после ухода из жизни самого Ковалева.

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«Насколько нам известно, они [Ковалев и Шамарин] долго работали вместе, это его давний товарищ», — отметил собеседник агентства.

Ковалев скончался на 70-м году жизни после продолжительной болезни. Впервые он избрался в Думу в 1999 году.