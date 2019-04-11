Президент Эквадора объяснил решение выдать Ассанжа
Президент Эквадора Ленин Морено написал в твиттере, что государство решило отказать основателю портала Wikileaks Джулиану Ассанжу в убежище.
По его словам, Ассанж допускал неоднократные нарушения.
«Эквадор решил отозвать дипломатическое убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения международных конвенций и договора о проживании», — написал Морено.
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Ассанж был взят под стражу полицией в центре Лондона 11 апреля.
Президент Эквадора уже обвинял ранее Ассанжа в нарушении условий предоставления убежища. После этого сообщалось, что основатель портала WikiLeaks получил новый австралийский паспорт и отказался от своего кота.