Президент Эквадора объяснил решение выдать Ассанжа

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Президент Эквадора Ленин Морено написал в твиттере, что государство решило отказать основателю портала Wikileaks Джулиану Ассанжу в убежище.

По его словам, Ассанж допускал неоднократные нарушения.

«Эквадор решил отозвать дипломатическое убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения международных конвенций и договора о проживании», — написал Морено.

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Ассанж был взят под стражу полицией в центре Лондона 11 апреля.

Президент Эквадора уже обвинял ранее Ассанжа в нарушении условий предоставления убежища. После этого сообщалось, что основатель портала WikiLeaks получил новый австралийский паспорт и отказался от своего кота.