Washington Post: Россия и Китай перехитрили США

На фоне поляризации в американской политике республиканцы и демократы неожиданно пришли к двухпартийному консенсусу, вооружившись идеей «конкуренции великих держав» с Россией и Китаем как общим базисом, пишет для The Washington Post Вэнс Серчук, исполнительный директор «Глобального института KKR».

В частности, Вашингтон видит в конкуренции с государствами борьбу за технологическое и военное превосходство. Однако Соединенные Штаты неверно понимают суть соревнования с Москвой и Пекином, это в свою очередь может привести к провалу, отмечает автор.

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Для примера можно посмотреть на Сирию, где с 2011 года Соединенные Штаты боролись с Россией. Борьба принесла Вашингтону явно неблагоприятные результаты, констатирует Серчук. Военная мощь США в Сирии технически превосходит российскую, однако в итоге Кремль преуспел в ближневосточном регионе, и президенту САР Башару Асаду удалось удержать власть, несмотря на требования США свергнуть его режим.

Успех Москвы заключается в «хитрой дипломатии» в сочетании с точечными и внезапными военными шагами. Аналогичная история произошла в Южно-Китайском море — самой заметной сцене геополитической конкуренции между Вашингтоном и Пекином за последнее десятилетие, пишет автор.

Ранее сообщалось, что Пентагон хочет предотвратить конфликт с Россией и КНР в космосе.