Опрос показал безусловное лидерство Зеленского во втором туре выборов на Украине

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Согласно исследованию, во втором туре Зеленский наберет 61% голосов, а Порошенко — только 24%. Еще 15% респондентов в настоящее время не определились со своим выбором.

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Опрос проводился с 5 по 10 апреля в разных регионах страны, в нем приняли участие три тысячи совершеннолетних украинцев.

Ранее Зеленский поблагодарил украинских военных за поддержку.