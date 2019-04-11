Опрос показал безусловное лидерство Зеленского во втором туре выборов на Украине
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
Согласно исследованию, во втором туре Зеленский наберет 61% голосов, а Порошенко — только 24%. Еще 15% респондентов в настоящее время не определились со своим выбором.
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Опрос проводился с 5 по 10 апреля в разных регионах страны, в нем приняли участие три тысячи совершеннолетних украинцев.
Ранее Зеленский поблагодарил украинских военных за поддержку.