Президента свергли в Судане

Президент Судана Омар аль-Башир уходит в отставку в ходе военного переворота, передает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Суданская армия взяла под свой контроль президентский дворец, радио и телевидение. Телохранитель аль-Башира задержан, а сам он помещен под домашний арест.

Реклама

Ожидается, что военный совет будет возглавлять Судан в течение одного года.

Как передает телеканал Al Hadath, тысячи людей на улицах празднуют окончание правления аль-Башира.

Ранее сообщалось, что военный переворот начался в Судане.