Президента свергли в Судане
Президент Судана Омар аль-Башир уходит в отставку в ходе военного переворота, передает Al Arabiya со ссылкой на источники.
Суданская армия взяла под свой контроль президентский дворец, радио и телевидение. Телохранитель аль-Башира задержан, а сам он помещен под домашний арест.
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Ожидается, что военный совет будет возглавлять Судан в течение одного года.
Как передает телеканал Al Hadath, тысячи людей на улицах празднуют окончание правления аль-Башира.
Ранее сообщалось, что военный переворот начался в Судане.