Мадуро заявил о ежедневных атаках на систему энергоснабжения Венесуэлы

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что система энергоснабжения республики подвергается атакам ежедневно. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, власти Венесуэлы предотвращают от двух до четырех атак в день.

Он также добавил, что сотрудники энергетического сектора республики «охраняют» систему 24 часа в сутки.

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Мадуро пообещал продолжить работу по преодолению тяжелых последствий атак на систему энергоснабжения Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Мадуро назвал источники атак на объекты электроэнергетики Венесуэлы.