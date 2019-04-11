Мадуро заявил о ежедневных атаках на систему энергоснабжения Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что система энергоснабжения республики подвергается атакам ежедневно. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, власти Венесуэлы предотвращают от двух до четырех атак в день.
Он также добавил, что сотрудники энергетического сектора республики «охраняют» систему 24 часа в сутки.
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Мадуро пообещал продолжить работу по преодолению тяжелых последствий атак на систему энергоснабжения Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что Мадуро назвал источники атак на объекты электроэнергетики Венесуэлы.