Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я возьму столько времени, сколько мне нужно», — сказал Небензя.
Постпред Германии, которая в настоящее время является страной-председателем в СБ ООН, перевернул песочные часы после начала выступления Небензи.
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В свою очередь, Небензя сказал, что дипломат может поворачивать часы, сколько ему «заблагорассудится».
При этом российский постпред в ходе выступления призвал США не вмешиваться в дела Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что США заблокировали счета диппредставительств Венесуэлы.