Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН

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Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я возьму столько времени, сколько мне нужно», — сказал Небензя.

Постпред Германии, которая в настоящее время является страной-председателем в СБ ООН, перевернул песочные часы после начала выступления Небензи.

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В свою очередь, Небензя сказал, что дипломат может поворачивать часы, сколько ему «заблагорассудится».

При этом российский постпред в ходе выступления призвал США не вмешиваться в дела Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что США заблокировали счета диппредставительств Венесуэлы.