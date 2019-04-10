В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян. Об этом говорится в электронной базе Госдумы.

По мнению авторов, в стране необходимо ввести наказание за неуважительное отношение чиновников к жителям, чтобы не разрешать им «публичные оскорбительные высказывания».

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Отмечается, что изменения планируется внести в два закона: №79-ФЗ «О государственной гражданской службе России» и №25-ФЗ «О муниципальной службе в России».

В настоящее время законопроект находится на стадии рассмотрения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество и государство.