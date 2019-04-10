Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА «Новости».
Она отметила, что узнала об этом от директора по коммуникациям Совета Европы Даниэля Хольтгена.
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«Сегодня стало известно: Сидоренко попросили в ПАСЕ не приезжать, а также «с ним провели строгую беседу, в ходе которой он решил извиниться», — сказала она.
Журналистка добавила, что к ней претензий предъявлено не было.
Ранее сообщалось, что Киев пригрозил Скабеевой после инцидента в ПАСЕ.