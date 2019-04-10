«Тупик, война, ненависть»: Бойко подвел итоги деятельности Порошенко

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Выбывший из первого тура президентских выборов на Украине Юрий Бойко считает, что нынешнему главе государства Петру Порошенко не помогут дебаты с лидером президентской гонки Владимиром Зеленским. Свое мнение он выразил в эфире «России 24», передает ТАСС.

«Пять лет тупика, ненависти, войны и экономического краха — это итог его [Порошенко] деятельности», — заявил Бойко.

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Он также отметил, что, по его мнению, Порошенко не сможет найти необходимые слова, чтобы вернуть доверие избирателей.

Ранее опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.