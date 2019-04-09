Мэй обсудила с Макроном отсрочку Brexit

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Британский премьер-министр Тереза Мэй обсудила с президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность отсрочки Brexit. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление, которое опубликовано на сайте правительства Великобритании.

Как отмечается, накануне заседания Совета ЕС, которое пройдет 10 апреля, в среду, Мэй и Макрон обсудили просьбу британского премьера отсрочить Brexit до 30 июня «с возможностью переноса его на более ранний срок, если сделка будет ратифицирована ранее».

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Также лидеры стран обсудили предстоящие европейские парламентские выборы.

По словам Мэй, «правительство очень усердно работает, чтобы избежать необходимости участия Великобритании».

Ранее Мэй обсудила с Меркель отсрочку Brexit.