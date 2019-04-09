«Вылезайте из воды и голосуйте»: Нетаньяху удивил избирателей на пляже

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пришел на один из пляжей в Нетании и упрекнул отдыхающих в том, что вместо того, чтобы пойти и проголосовать за его партию «Ликуд», они наслаждаются морским побережьем, пишет The Times of Israel.

«Выходите из воды и идите голосовать за «Ликуд», — сказал Нетаньяху.

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Нетаньяху сказал жителям, что если они не будут голосовать, то «проснутся с Яиром Лапидом в качестве главы левого правительства».

Яир Лапид вместе с Бени Ганцем являются лидерами партии «Кахоль-лаван», главным конкурентом партии Нетаньяху на парламентских выборах 9 апреля.

Отмечается, что Нетаньяху снял с себя галстук на пляже, однако не вошел в воду, как это было в 2017 году во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Как видно на видео в материале издания, приезд Нетаньяху на пляж привлек внимание посетителей, после чего некоторые начинали доставать мобильные телефоны и фотографировать политика.

Ранее сообщалось, что главного соперника Нетаньяху на выборах в Израиле обвинили в домогательствах.