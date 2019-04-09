Дочь Назарбаева приняла решение по участию в выборах
Председатель сената Казахстана Дарига Назарбаева не будет баллотироваться на досрочных выборах президента страны, передает ТАСС.
«Нет, Дарига Нурсултановна не собирается баллотироваться», — сообщила заведующая секретариатом аппарата спикера Сената Сауле Мустафаева.
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Старшая дочь первого президента страны Дарига Назарбаева была избрана новым спикером сената Казахстана 20 марта.
Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил проведение досрочных выборов президента 9 июня.
20 марта экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия. Страну возглавил Касым-Жомарт Токаев