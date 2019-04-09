США ввели санкции против 16 граждан Саудовской Аравии

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Соединенные Штаты запретили 16 гражданам Саудовской Аравии въезд на территорию страны из-за подозрений в причастности к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщается в заявлении Госдепа США.

В американском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что запрет на въезд введен в соответствии с разделом №7031 «Закона о финансировании Государственного департамента, деятельности за рубежом и связанных с этим программ 2019 года», который предусматривает право американских властей ограничить въезд в страну иностранных граждан в случае, если у Госдепа есть «достоверная информация» о совершенных ими преступлениях.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался отчитаться перед конгрессом по делу Хашукджи.