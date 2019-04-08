Посол России обсудил с главой МВД Белоруссии взаимное признание виз

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич и министр внутренних дел республики Игорь Шуневич обсудили вопросы подписания и вступления в силу соглашения между правительствами двух стран о взаимном признании виз, сообщает РИА «Новости».

«Основные моменты беседы касались подписания и вступления в силу соглашения между правительствами России и Беларуси о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран-участниц Союзного государства», — говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, «отмечена необходимость поддержания эффективного сотрудничества в противодействии наркотрафику, нелегальной миграции, проникновению преступных элементов, а также провозу запрещенных товаров (продукции) и лжетранзитных грузов».

Ранее Минск высказался о создании общей валюты с Москвой.