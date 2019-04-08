Мадуро готов начать переговоры с оппозицией Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов сесть за стол переговоров с представителями оппозиции республики, передает ТАСС.
Об этом заявил министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса.
«Мадуро и его правительство ждут, что оппозиция соизволит уважать свой народ и начнет переговоры», — сказал Арреаса.
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Он также выразил надежду на то, что венесуэльская оппозиция «освободится от зависимости от США».
Ранее сообщалось, что в ЕС оценили перспективу выборов в Венесуэле.