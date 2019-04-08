В Литве задержали экс-посла в России

В Литве задержали Римантаса Шидлаускаса, который ранее занимал пост посла страны в России, сообщает РИА «Новости».

Бывший политик был задержан службой специальных расследований Литвы по подозрению в «торговле влиянием».

«Согласно данным досудебного расследования, Шидлаускас и сотрудник филиала иностранного акционерного общества в Литве подозреваются в получении взятки от гражданина России, управляющего контрольным пакетом акций одного российского банка», — говорится сообщении.

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По версии следствия, Шидлаускас пообещал россиянину «повлиять на выдачу визы» для зоны Шенгенского договора, пользуясь связями с прежней работы в дипломатической службе.

Шидлаускас был послом Литвы в России с 2002 по 2008 год.