СМИ: Порошенко уволил замглавы своей администрации

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Украинский лидер Петр Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Алексея Филатова, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источники в администрации.

По словам источников, Порошенко уже подписал советующий указ. Его планируют опубликовать 21 апреля, в день второго тура выборов нового главы страны.

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У источников есть несколько версии по поводу увольнения Филатова. Кто-то сказал, что глава администрации Порошенко сам подал в отставку. Другие заявили, что Филатова уволили, потому что он не справился с поставленными задачами.

Ранее сообщалось, что соратникам Порошенко выдвинуты подозрения по делу об отмывании миллиардов.