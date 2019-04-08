СМИ: Порошенко уволил замглавы своей администрации
Украинский лидер Петр Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Алексея Филатова, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источники в администрации.
По словам источников, Порошенко уже подписал советующий указ. Его планируют опубликовать 21 апреля, в день второго тура выборов нового главы страны.
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У источников есть несколько версии по поводу увольнения Филатова. Кто-то сказал, что глава администрации Порошенко сам подал в отставку. Другие заявили, что Филатова уволили, потому что он не справился с поставленными задачами.
Ранее сообщалось, что соратникам Порошенко выдвинуты подозрения по делу об отмывании миллиардов.