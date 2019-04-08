Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему паспорт

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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинских паспорт. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Лишили вы меня гражданства с нарушением украинского законодательства и с нарушением международных норм», — сказал Саакашвили.

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По его словам, у Порошенко достаточно времени до второго тура президентских выборов, чтобы «поступить по закону».

Он также добавил, что с ним на Украине поступили «подло и незаконно».

Ранее сообщалось, что Саакашвили назвал условие возвращения на Украину.