Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему паспорт
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинских паспорт. Об этом сообщает «Украинская правда».
«Лишили вы меня гражданства с нарушением украинского законодательства и с нарушением международных норм», — сказал Саакашвили.
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По его словам, у Порошенко достаточно времени до второго тура президентских выборов, чтобы «поступить по закону».
Он также добавил, что с ним на Украине поступили «подло и незаконно».
Ранее сообщалось, что Саакашвили назвал условие возвращения на Украину.