Больной раком сенатор решил баллотироваться в президенты США

Сенатор США от штата Колорадо Майкл Беннет объявил об участии в выборах президента в 2020 году, передает CNN.

«Я с нетерпением жду и буду баллотироваться в 2020 году», — сказал Беннет.

Ранее у него был обнаружен рак предстательной железы. Но сенатор заявил, что это не помешает его предвыборной кампании.

Реклама

«Это, конечно, было неожиданно, но удалось диагностировать на ранней стадии. Я думаю, что мы это вылечим, и не считаю, что это должно держать меня в стороне», — заявил Беннет.

Ранее конгрессмен Тим Райан, который представляет штат Огайо, заявил, что будет участвовать в президентской гонке 2020 года.