Депутат рады призвал голосовать против Порошенко

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Депутат Верховной рады и бывший кандидат на пост президента страны Евгений Мураев сказал, за кого надо голосовать во втором туре выборов. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление депутата в фейсбуке.

«За кого голосовать во втором туре? В первую очередь — против Порошенко», — заявил Мураев.

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Он добавил, что страна и ее народ не переживет еще пять лет «безумной, кровавой, жадной до любых денег власти» Порошенко.

Однако он отметил, что не призывает голосовать за другого кандидата в президенты Владимира Зеленского, так как его кандидатура вызывает у него некоторые сомнения. По его мнению, Зеленский, «едва открыв рот», начал превращаться в Порошенко.

«Если вам лично нравится Зеленский — голосуйте за него. Если не нравится, как мне — можно заполнить бюллетень так, чтобы он считался недействительным», — добавил Мураев.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о первой поездке на посту президента Украины.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.