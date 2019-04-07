Президент Сенегала упразднил должность премьер-министра

Президент Сенегала Маки Салл упразднил должность премьер-министра, сообщает РИА «Новости».

Реформу он инициировал через несколько дней после начала своего второго срока.

Салл в прямом эфире местного телевидения подписал декрет, в соответствии с которым премьер-министр Мохамед Дион назначается генеральным секретарем администрации президента Сенегала, а его нынешняя должность упраздняется.

Причиной проведения данной реформы стало желание главы республики «оставаться в прямом контакте с чиновниками на различных административных уровнях, которые несут ответственность за выполнение его поручений».