«Не новость»: эксперт о призыве G7 к России освободить украинских моряков

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Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал призыв глав МИД стран G7 к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает RT.

По его словам, началась новая волна давления на Россию.

«Это попытка обвинять нашу страну в каких-то грехах, которых она не совершала и не была инициатором», — отметил Дудчак.

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Он добавил, что странам G7 выгодно показывать ситуацию в таком свете, и это «не новость».

Ранее сообщалось, что страны «семерки» призвали Россию освободить украинских моряков.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.