Порошенко заявил, что Украине не нужен «слабак»

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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов. Своим мнением он поделился на фейсбуке.

Политик отметил, что многие высказались против его кандидатуры на пост главы государства.

«Друзья, я всех услышал...Сделал выводы», — написал Порошенко.

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Он добавил, что стране нужен сильный президент, а не «слабак».

Ранее сообщалось, что и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун усомнилась в результатах анализов Порошенко и Зеленского.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.