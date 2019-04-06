Медведев: никакие изменения Конституции не нужны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Конституции России не нужны никакие изменения, передает РИА «Новости».

Так он ответил на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию Конституции, не нужны», — сказал Медведев.

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Он пояснил, что Конституция рассчитана на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны.

При этом Медведев заявил, что любые поправки в Конституцию должны пройти обсуждение на экспертном уровне и в структурах власти.

Ранее Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство.