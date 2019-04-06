США назвали «последнюю ошибку» Мадуро

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Высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов назвал «последнюю ошибку», которую бы могло допустить правительство Венесуэлы, передает ТАСС.

По его словам, американская сторона внимательно наблюдает за происходящем на территории страны.

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«Группа Лимы и Соединенные Штаты ясно дали понять, что последствия любых действий, которые приведут к аресту Хуана Гуайдо, будут разрушительными для Мадуро», — сказал источник.

Он также призвал ВС защитить население страны от «террористических группировок», которые якобы приведены в боевую готовность по указанию Мадуро.

Ранее США ввели новые санкции против Венесуэлы.